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Общество

2020 год стал для кыргызстанцев ужасным, считает депутат Дастан Бекешев

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в видеопоздравлении, записанном для редакции 24.kg, пожелал кыргызстанцам в новому году здоровья.  

По его словам, 2020 год был ужасным из-за пандемии, кризиса и октябрьских событий.

«Большая неопределенность на 2021-й. Несмотря на это, я думаю, в новом году будут улучшения. Давайте пожелаем сами себе, чтобы новый год состоял только из белых полос, а все ужасное и черные полосы 2020 года никогда не повторялись. Поздравляю вас с Новым годом, берегите себя, своих родных и близких! Заботьтесь друг о друге, совершайте как можно больше добра и, самое главное, не болейте!» — говорится в поздравлении Дастана Бекешева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178345/
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