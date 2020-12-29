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Общество

Талайбек Байгазиев: Идет безудержный рост потребления электроэнергии

«Идет безудержный рост потребления электроэнергии», — заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев.

По его словам, сейчас потребители для своего комфорта устанавливают электроотопление, обогреватели, водонагреватели, теплые полы, кондиционеры, тепловые пушки.

«Это все хорошо, но нужно иметь в виду, что энергетический ресурс энергосектора не безразмерный. Он имеет свои пределы. Несмотря на то что правительство устанавливает лимиты потребления электроэнергии, мы не можем контролировать это в каждом доме. Хотя всех предупреждают, что в утренние и вечерние максимумы нагрузок необходимо отключать электроприборы. Но это никто не соблюдает», — подчеркнул Талайбек Байгазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178335/
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