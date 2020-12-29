В Китае журналистке дали четыре года колонии за репортажи из Ухани

28 декабря суд в Шанхае приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнюю гражданскую журналистку и бывшего юриста Чжан Чжань, которая освещала события в китайском городе Ухане в начале пандемии COVID-19. Об этом сообщило Reuters.

По его данным, суд вынес приговор за один день. Адвокаты намерены обжаловать это решение. Активисты также требуют освободить гражданскую журналистку, протестуя у здания управления связи в Гонконге.

«Журналистку признали виновной в том, что она «сеяла раздоры и провоцировала проблемы», — рассказал ее адвокат. Такие обвинения часто используют против диссидентов, активистов и журналистов, чтобы подавить инакомыслие, отметили The Guardian и South China Morning Post. В ноябре Чжан Чжань обвинили в распространении ложной информации. Гособвинение просило для нее пять лет лишения свободы.

Фото из Интернета. Активисты требуют освободить журналистку Чжан Чжань

1 февраля 2020 года Чжан Чжань приехала из Шанхая в Ухань — спустя примерно неделю после того, как город закрыли на карантин из-за распространения коронавируса. По версии властей, журналистка передавала из Ухани ложную информацию, используя в том числе мессенджеры WeChat, Twitter и YouTube, а также общалась с зарубежными изданиями вроде Free Radio Asia и Epoch Times и «злонамеренно спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани».

Как указывает AFP, Чжан Чжань критиковала действия китайских властей. В одном из репортажей она написала, что правительство «не дало людям достаточной информации, а затем просто ввело локдаун в городе». Она называла это нарушением прав человека. В своем YouTube-канале журналистка публиковала короткие видеоролики с комментариями местных жителей, а также кадры, снятые возле крематория, вокзалов, больниц и Уханьского института вирусологии.

В середине мая журналистку задержали. Она настаивала на своей невиновности и в конце июня объявила голодовку, протестуя против своего уголовного преследования.

«Ее адвокаты сообщили в суде, что во время заключения полицейские связывали Чжан Чжань и принудительно кормили ее через трубку. Она похудела на 15- 20 килограммов . К декабрю у женщины возникли головные боли, головокружение, боли в животе, у нее диагностировали инфекцию горла из-за принудительного кормления, а также пониженное кровяное давление», — пишет издание.

Один из адвокатов сказал информационному агентству AFP, что Чжан Чжань нужна помощь посторонних, чтобы сходить в туалет. «Она чувствует себя психологически истощенной, словно каждый день — мучение», — добавил адвокат. Несмотря на уговоры семьи, журналистка не хочет прекращать голодовку.

«На прошедшем судебном процессе она присутствовала, сидя в инвалидном кресле.

Несколько дипломатов и иностранных журналистов пытались попасть на судебное заседание, где рассматривали дело Чжан Чжань, но их отказались пустить в здание», — передает издание.

Также отмечается, что помимо Чжан Чжань из-за репортажей из Ухани задержали еще трех гражданских журналистов, которые затем перестали выходить на связь. Это Чэнь Цюйси, Фан Бинь и Ли Цзехуа.