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Общество

В Бишкеке провели творческий марафон среди детсадов «Новогодняя мастерская»

Управление образования мэрии Бишкека подвело итоги конкурса «Новогодняя мастерская — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, творческий конкурс проводился среди столичных детских садов. Его цель — создание праздничной новогодней атмосферы в детских садах, эстетическое воспитание детей, поддержка творческой активности коллектива, детей и их родителей, сотрудников по прикладному искусству, а также приобщение детей к художественному творчеству.

Первое место занял Центр развития ребенка № 112, второе место разделили детские сады № 82, 100, 37. Третье место досталось детским садам № 66, 85, 5.

Отмечены почетными грамотами 18 коллективов, пять родителей — за участие в конкурсе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178330/
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