В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 62 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 862 пациента, в больницах — 1 тысяча 200.

В том числе 65 человек — в крайне тяжелом состоянии, 318 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (798 человек, или 66,5 процента) оценивают как средней тяжести. Только 19 человек (1,5 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 277 человек. В Бишкеке выздоровели 59 человек, Оше — 28, Чуйской области — 64, Ошской — 31, Таласской — 11, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 33, Баткенской — 14. С начала марта выздоровели 75 тысяч 334 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.