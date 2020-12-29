Новогоднее чудо для малоимущей семьи. Милиционеры купили подарки и продукты

Сотрудники УВД Иссык-Кульской области помогли продуктами малоимущей семье в селе Михайловка. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, Аскат Алымбаев один воспитывает троих несовершеннолетних детей на съемной квартире. Старшему сыну исполнилось пять лет, младшему два года. Супруга умерла при родах младшего сына в 2018 году.

«Заработанных на различных подработках денег едва хватает сводить концы с концами. Личный состав отдельной роты ППСМ и туристической милиции приняли решение устроить новогоднее чудо. На собранные средства приобрели подарки детям и продукты питания для встречи Нового года в кругу семьи. Подаренные сладости стали для ребят сюрпризом, а их искренняя радость для милиционеров лучшей благодарностью», — проинформировали в ведомстве.