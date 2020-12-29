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Общество

Студенты-отличники с ОВЗ получили ежегодную стипендию в размере $290

Социальный центр «Равные возможности» и депутат Дастан Бекешев вручили стипендию в размере $290 четырнадцати студентам-отличникам, имеющим инвалидность. Об этом сообщили в центре.

По их данным, стипендию выделили при поддержке центра для незрячих «Силоам» (Республика Корея). Конкурсный отбор прошли 12 студентов и два ученика из республиканской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке.

На церемонии вручения присутствовали основатель центра «Силоам», экс-депутат национального парламента Республики Корея Чой Донг-ик, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и родители студентов.

Студенты-отличники с инвалидностью получили ежегодную стипендию в размере $290.

С 2015 года центр для незрячих «Силоам» на базе социального центра «Равные возможности» ежегодно выделяет средства на стипендии кыргызстанским студентам-отличникам, проявившим лидерские качества, имеющим инвалидность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178300/
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