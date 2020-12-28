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Общество

Мэр Оша привез детям с ОВЗ полезные для учебы подарки на Новый год

Мэр Оша навестил детей с инвалидностью в их домах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, градоначальник Таалайбек Сарыбашов поздравил детей с ОВЗ с Новым годом и вручил им подарки.

«Дети — наше будущее. Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать необходимые условия для них. Организации и предприятия города также навестят всех детей, находящихся на учете. В связи с эпидситуацией в стране развлекательные мероприятия отменили, поэтому подарки доставляются домой», — сказал Таалайбек Сарыбашов.

Он подарил малышам стол со стулом, чтобы удобно было заниматься, сладости, а также пообещал исполнить просьбу детей — подарить им компьютер за свой счет.

Также мэр отметил, что ведутся переговоры по строительству многоэтажного дома для семей, где имеются дети с ограниченными возможностями.

Уточняется, что в Оше 970 детей с инвалидностью первой, второй и третьей групп. Они получают по 4 тысячи сомов пособия ежемесячно. Кроме того, 260 родителей, которые ухаживают за ними, получают по 5 тысяч сомов каждый месяц.

Со стороны муниципалитета 500 сиротам, детям с ОВЗ, а также детям с отличной успеваемостью будут вручены новогодние подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178283/
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