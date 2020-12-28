В Чуйской области возобновляют пассажирские железнодорожные перевозки

Полномочный представитель правительства в Чуйской области дал согласие на возобновление движения пассажирских поездов внутриреспубликанского сообщения. Об этом сообщает «Кыргыз темир жолу».

Отмечается, что разрешено ездить пассажирским поездам по направлениям Бишкек — Токмак — Бишкек, Каинды — Бишкек — Каинды, Кара-Балта — Бишкек — Кара-Балта. При этом должны соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические правила.

С 31 декабря поезда по этим направлениям будут курсировать ежедневно.

«Поезд по маршруту Кара-Балта — Бишкек — Кара-Балта будет ездить два раза в день до станции «Бишкек-1». На раздельных пунктах Каинды — Бишкек — Каинды будет новая остановка «Лицей». Расписание поездов можно узнать по справочным номерам и на железнодорожных вокзалах», — говорится в сообщении.