Онколог назвал вызывающие рак косметологические процедуры

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев назвал косметологические процедуры, которые могут быть небезопасными, если ими злоупотреблять. Об этом сообщил «Пятый канал».

По мнению специалиста, опасно частое выпрямление волос, поскольку препараты для него содержат формальдегид. Осторожнее всего нужно быть мастерам, поскольку делать выпрямление чаще восьми раз в месяц вредно для здоровья.

Следует избегать косметические препараты, которые содержат диоксан. Он может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что может вызвать развитие рака. Уколы ботулотоксина, как показали исследования, безопасны и не несут рисков.

Ультрафиолетовая лампа для ногтей, которую используют для маникюра, может спровоцировать рак кожи при частом использовании. Однако для этого ее необходимо применять более 10-15 раз в месяц.