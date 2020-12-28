На 82-м году жизни после продолжительной болезни сегодня, 28 декабря, скончался депутат «легендарного парламента» Керимкул Карабаев. Об этом сообщили его близкие.

Он родился в 1939-м в селе Жаны-Жол Джумгальского района.

В 1985-1995 годах являлся депутатом двух созывов Жогорку Кенеша, был дважды избран депутатом Чаекского айыльного кенеша, членом областного партийного комитета. С 1998-го руководил фермерским хозяйством «Туу-Арча».

Был награжден орденом Трудовой Славы, званием «Заслуженный работник сельского хозяйства», медалью «1000 лет эпосу «Манас», Почетной грамотой президента, медалью «Данк».

Похороны пройдут 29 декабря в селе Кызыл-Жылдыз в Джумгальском районе.