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Общество

Скончался депутат «легендарного парламента» Керимкул Карабаев

Фото из интернета. Керимкул Карабаев

На 82-м году жизни после продолжительной болезни сегодня, 28 декабря, скончался депутат «легендарного парламента» Керимкул Карабаев. Об этом сообщили его близкие.

Он родился в 1939-м в селе Жаны-Жол Джумгальского района.

В 1985-1995 годах являлся депутатом двух созывов Жогорку Кенеша, был дважды избран депутатом Чаекского айыльного кенеша, членом областного партийного комитета. С 1998-го руководил фермерским хозяйством «Туу-Арча».

Был награжден орденом Трудовой Славы, званием «Заслуженный работник сельского хозяйства», медалью «1000 лет эпосу «Манас», Почетной грамотой президента, медалью «Данк».

Похороны пройдут 29 декабря в селе Кызыл-Жылдыз в Джумгальском районе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178270/
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