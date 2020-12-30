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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 декабря солнечно. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 4 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-12.00 — улица Мурас-Ордо;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-23 — Чуй-28);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Ташкентской, Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Шералиева, Чортекова, Кара-Коо, Он-Арча, Баха, Мин-Куш);
  • 15.00-18.00 — улица Эгинчиева;
  • 12.00-15.00 — микрорайон «Достук», 1, 4-9, 9в, 10, 10в.

Памятные даты

Образован Союз Советских Социалистических Республик

Союз Советских Социалистических Республик — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР создан 30 декабря 1922 года.

Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединилась с Украинской и Белорусской Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования СССР.

25 декабря 1991-го президент Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР распущен.

Люди, которые меняли мир

Родилась летчица Евдокия Пасько

из интернета
Фото из интернета. Евдокия Пасько

Родилась 30 декабря 1919 года в селе Липенка Джети-Огузского района. Советская военная летчица, Герой Советского Союза.

Штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.

По данным летной книжки, у нее рекордное количество боевых вылетов — 790 и 10 — на спецзадания. Общий налет составил 1 тысячу 220 часов. На позиции врага было сброшено более ста тонн бомб. Подтверждено уничтожение четырех складов с горючим, трех — с боеприпасами, трех прожекторов, двух переправ, 11 автомашин и одного самолета на земле; 157 сильных взрывов, 109 очагов пожара. Кроме того, в тылу противника сброшено до 2 миллионов листовок.

Умерла 27 января 2017-го.

В Караколе в парке Победы установлен бюст Евдокии Пасько.

Родился народный артист КР Берик Алимбаев

Родился 30 декабря 1936 года во Фрунзе. Народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классических и национальных балетах. Он создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Петра Чайковского, графа Альберта в балете «Жизель» Адольфа Адана, Куйручука в балете «Куйручук» Калыя Молдобасанова, Окунева, Нурдина в балете «Чолпон» Михаила Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Петра Чайковского, Ромео в балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.

В 2006-м получил звание народного артиста Кыргызстана.

Умер 20 июля 2016 года.

Родилась поэтесса Гульсайра Момунова

Родилась 30 декабря 1937-го в семье колхозника.

Многие годы отдала журналистской деятельности.

В 1961-1969 годах работала литсотрудником в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1971-го — редактор в издательстве «Кыргызстан», в 1973-1993 годах — ответсекретарь, замглавного редактора журнала «Кыргызстан аялдары».

Член союзов писателей СССР и Кыргызстана.

Печатается с 1955-го. Первый стихотворный сборник «Тилек» («Мечта») издан в 1964 году. Автор ряда поэтических сборников на родном языке, двух — на русском, переводных изданий, соавтор многих переводных коллективных поэтических сборников.

Погибла актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева

из интернета
Фото из интернета. Бакен Кыдыкеева в фильме «Материнское поле»

Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.

В ее творческой биографии более ста театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».

Она первой сыграла роль Сейде в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Умерла 30 декабря 1993 года (по другим источникам 15 января 1994-го).

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
  • новогодние городские ярмарки.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178267/
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