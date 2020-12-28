Все бесплатно. В Баткене открылся благотворительный магазин

В Баткене открылся благотворительный магазин, где все товары отдают бесплатно. Об этом 24.kg сообщил координатор фонда «Адеп башаты» по региону Аббас Назаров.

По его словам, магазин называется «Берешен берип кет» (Обращение к щедрому человеку, чтобы он оставил что-то). Здесь неравнодушные граждане могут оставить ненужные одежду, вещи и продукты питания, которые впоследствии будут переданы нуждающимся семьям.

«Инициатива открытия благоворительного магазина принадлежит нашему фонду. Мы его открыли для того, чтобы поддержать наших сограждан в это нелегкое время», — сказал Аббас Назаров.

Магазин будет работать в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00.