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Общество

Все бесплатно. В Баткене открылся благотворительный магазин

В Баткене открылся благотворительный магазин, где все товары отдают бесплатно. Об этом 24.kg сообщил координатор фонда «Адеп башаты» по региону Аббас Назаров.
 
По его словам, магазин называется «Берешен берип кет» (Обращение к щедрому человеку, чтобы он оставил что-то). Здесь неравнодушные граждане могут оставить ненужные одежду, вещи и продукты питания, которые впоследствии будут переданы нуждающимся семьям.
 
«Инициатива открытия благоворительного магазина принадлежит нашему фонду. Мы его открыли для того, чтобы поддержать наших сограждан в это нелегкое время», — сказал Аббас Назаров.
 
Магазин будет работать в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00.

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178266/
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28 декабря, понедельник
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