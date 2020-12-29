В Бишкеке 29 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 3 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская, Кийизбаевой), отрезки улиц Суеркулова, Байтика Баатыра;
- 9.00-13.00 — отрезок улицы Шопокова, улица Московская, 37, 39, микрорайон «Аламедин-1», 34-42;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-6), «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Шералиева, Айылчиева, Абдурахманова, Термечикова, 12-я улица), улицы Кривоносова, Бердибаева, Садыбакасова, Ладожская, Малышева, Кулиева, переулок Беломорский;
- 10.00-17.00 — отрезки улицы Дачной, переулка Керченского;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Московской, Ибраимова, Гоголя, Боконбаева;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Кожевенная, 74, Келечек, 15).
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Ишенбай Мансуров
29 декабря 1936 года в селе Орто-Орюкты Иссык-Кульского района родился поэт, прозаик Ишенбай Мансуров.
С 1961-го — редактор, заместитель главного редактора комитета Гостелерадио Киргизской ССР.
С 1974 года работал заведующим отделом в издательстве «Кыргызстан», с 1976-го — литсотрудником в редакции журнала «Ала-Too». Принимал участие в поэтических переводах коллективных сборников.
Первый поэтический сборник «Керимсел» («Суховей») издан в 1961 году. Вторая книга — сборник рассказов «Кош бучур» («Деревья распускают почки») — в 1971-м.
Умер в 1988 году.
Родилась актриса Клара Юсупжанова
В 1940 году в селе Кара-Суу Нарынской области на свет появилась актриса, режиссер Клара Юсупжанова.
Дебют в кино состоялся, когда она училась на третьем курсе театрального института.
Еще тогда Клара Юсупжанова участвовала в художественной самодеятельности и мечтала стать режиссером. После окончания института ей предлагали поступить в труппу кыргызского театра, она попросила направить ее на киностудию.
На съемочной площадке фильма «Первый учитель» работала в группе ассистентом режиссера и снималась в небольшой роли — девушки Бурмы.
С 1971-го — режиссер кинохроники студии «Кыргызфильм». Готовила выпуски киножурнала «Советская Киргизия», сняла документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978).
Заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Сыграла роли в 13 фильмах. Среди них «Зной» (1962), получила за него диплом за лучший актерский дебют на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963).
Ушла из жизни 22 июля 2006 года.
Умерла актриса Алиман Джангорозова
В 1993 году в возрасте 78 лет умерла актриса театра и кино Алиман Джангорозова.
Родилась 31 декабря 1914-го в селе Сары-Тологой. Народная артистка Киргизской ССР.
Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей.
В кино с 1961-го. Снялась в таких лентах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Алые маки Иссык-Куля», «Красное яблоко», «Сколько живет тополь», «Потомок белого барса», «Джамиля», «Лунная радуга» и многих других.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
- новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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