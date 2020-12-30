Новогодние каникулы. Как отвлечь детей от гаджетов и провести время с пользой

Сегодня во всех школах Кыргызстана официально начались новогодние каникулы. Для большинства родителей кардинально ничего не изменилось. Ведь дети учатся дистанционно. Но именно этот факт накладывает на взрослых дополнительную ответственность.

Мамам и папам предстоит решить, как же развлечь детей, чтобы они не провели две недели каникул в телефонах.

А ведь родителям и самим отдохнуть хочется. Дистанционное обучение нелегко дается и взрослым. К тому же санитарные правила из-за пандемии коронавируса тоже влияют на развлекательные возможности.

24.kg предлагает возможные варианты отдыха, которые позволят отвлечься от телефонов и хорошо отдохнуть.

Лыжи, борды и коньки

Фото Азата Каратаева. Отличным вариантом для отдыха может быть катание на коньках

В этом году выходные недлинные. Отдыхать кыргызстанцы будут всего три дня. Это время вполне можно использовать для отдыха всей семьей на свежем воздухе и подальше от бишкекского смога.

Отправляйтесь покататься на горнолыжную базу. В выходные все они будут работать. Даже если у вас нет собственной машины и снаряжения, это не проблема. Почти на все базы есть доставка, а на них — пункты проката горнолыжного снаряжения. Так что искать 1 января, на чем бы уехать на базу, точно не придется. Подходящий по цене вариант найдется.

Даже если кататься на лыжах или сноуборде не будете, можно просто прогуляться, поиграть в снежки с детьми.

На многих базах можно просто покататься на канатной дороге, на санях. Но имейте в виду, что отдохнуть на горнолыжке, скорее всего, решите не только вы, но и добрая половина бишкекчан. Поэтому на самых популярных базах может быть очень много народу. Хотите избежать толпы? Езжайте на базы поменьше и менее раскрученные. Они ничуть не хуже, к тому же и цены там зачастую немного ниже.

Для тех, кто экстремальный отдых в горах не особо жалует, есть развлечения и в черте города. Например, можно покататься на коньках. В Бишкеке и его окрестностях мест для катания более чем достаточно. Да, есть вариант, что набьете себе не один десяток синяков, пока будете учиться кататься, но веселый семейный отдых вам точно обеспечен.

Классика и новогодние утренники

В этом году в школах страны никаких праздничных мероприятий не предусмотрено. Зато частные организации вполне могут помочь родителям решить проблему. В их арсенале различные новогодние программы и обязательно предусмотрен подарок для ребенка.

Всегда можно подобрать подходящий вариант. Но не забывайте про необходимость соблюдения санитарных правил.

Тем, кто предпочитает размеренный и спокойный отдых, предлагаем посетить различные выставки и спектакли. Столичные театры и музеи, несмотря на коронавирусные ограничения, подготовили специальную программу.

Но помните, что вход на все мероприятия строго в масках и предусмотрена специальная рассадка с соблюдением социальной дистанции.

До 24 января во Дворце спорта имени Кожомкула проходит выставка динозавров-роботов. Помните, что дети до 10 лет не допускаются на территорию выставки без сопровождения взрослых.

9 января в Park Hotel состоится концерт «Классика для детей — 4». Это программа концертов классической музыки в сопровождении президентского камерного оркестра «Манас». Это будет не просто концерт, а знакомство с классической музыкой для детей, так как каждая композиция будет представлена в легкой форме и в сопровождении увлекательных историй. В программе классические произведения известных композиторов, любимые мелодии из мультфильмов в исполнении оркестра.

6 января в Малахитовом зале Кыргызского театра оперы и балета пройдет вечер русского романса с участием ведущих солистов оперы «Рождественские встречи».

А 13 января на сцене Кыргызского театра оперы и балета будут давать балет «Щелкунчик».

Кино или зоопарк

Каникулы — отличное время, чтобы устроить семейный поход в кино. Благо в эти дни традиционно в прокат выходит множество новинок. Так что всегда удастся выбрать вариант, который подойдет всем. Кинотеатры соблюдают все санитарные требования, поэтому идти туда вполне безопасно.

Так, с 24 декабря в прокат выходят фильмы «Избави нас от лукавого», «Реальные пацаны против зомби», «Огонь» и мультфильм «Полное погружение». С 31 декабря можно посмотреть фильм «Охота на Санту» и мультфильм «Конь Юлий и большие скачки». С 1 января 2021 года в прокате фильм «Последний богатырь: корень зла», а с 7-го — «Чудо-женщина: 1984».

Вместе с кинотеатрами в Бишкеке открылись и детские площадки. Поэтому поход в кино можно совместить с посещением игровой зоны. Правда, с учетом пандемии коронавируса занятие это весьма рисковое. Если в кинозале организаторы смогут обеспечить социальную дистанцию, то на детской площадке это вряд ли возможно. Тут уж решать только вам: стоит рисковать или нет.

Фото из интернета. Можно пойти и на детскую площадку. Но помните про ограничения из-за коронавируса

Ведь детей будет много, поэтому, кроме коронавируса, можно «подцепить» ОРВИ и провести весь остаток каникул дома в обнимку с градусником и лекарствами.

Попрыгать на батутах всей семьей можно в центре Smile. Вместо детской площадки или сразу после нее сходите, например, в мини-зоопарк «Живая экзотика» или реабилитационный зоопарк Zoo Bishkek.

Как сэкономить на развлечениях

Двухнедельные школьные каникулы — серьезное испытание не только родительских нервов и фантазии, но и для кошелька. Поэтому финансовый вопрос нужно хорошо продумать, чтобы оставшееся до зарплаты время не сидеть на хлебе и воде. Лучше сразу определите, какую конкретно сумму вы можете потратить.

План будущих развлечений нужно сразу же обговорить с ребенком.

Например, можно разделить каждый вид развлечений по дням каникул. Причем совсем не факт, что вы будете каждый день тратить деньги. Развлечения ведь бывают разные: покататься на ледяной горке недалеко от дома, поиграть в снежки или слепить снеговика, если погода позволяет, что-то приготовить или смастерить вместе.

И дело тут не только в экономии, а еще и в комфорте не только ребенка, но и родителей. Можно, конечно, за день пройтись по кино, кафе, детским площадкам и зоопаркам. Но тогда оставшуюся часть каникул вы будете по нескольку раз на день выслушивать, как чаду скучно и тоскливо.

Если же ребенок знает, что на каждый день что-то предусмотрено, то будет ждать чего-то нового. Обязательно предусмотрите хотя бы три-четыре дня на домашние развлечения. Попробуйте вместе порисовать, поиграть в ту же дженгу или любую другую коллективную игру. Нашли в интернете интересный мастер-класс и никак не решались реализовать задумку? Сейчас самое время. В конце концов, можно устроить семейный просмотр новогоднего фильма.

Внимательно следите за аккаунтами торговых центров в соцсетях. Часто в новогодние праздники они организуют бесплатные утренники.

Чтобы сохранить ребенку веру в Деда Мороза, можно заранее приготовить небольшой подарочек и вручить его сразу после мероприятия.

Помните, что важны не деньги, а внимание. Вы можете потратить совсем скромную сумму, но при этом отлично проведете время вместе. Главное, воспринимать новогодние развлечения не как обузу, а как возможность качественно пообщаться с детьми и отдохнуть.