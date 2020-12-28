Кыргызстан получит новое оборудование для проведения анализов на COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предоставляет Кыргызстану оборудование, позволяющее проводить на 80 тысяч анализов на COVID-19 в месяц больше. Об этом сообщает посольство США в КР.

По его данным, в Кыргызстан поступят лабораторные принадлежности и оборудование на сумму $652 тысячи. Они будут распределены по больницам в Бишкеке, Нарыне, Оше и Ат-Башинском районе. Предоставленные материалы будут использованы для проведения тестов на COVID-19.

Они дадут возможность проводить на 2 тысячи 700 анализов на коронавирус в день больше.

«Это долгосрочная инвестиция. Переданное в дар оборудование поможет стране бороться не только с нынешней пандемией, но и с распространением других инфекционных заболеваний в будущем. В поставку оборудования входят десять новейших термоциклов для ПЦР общей стоимостью более $300 тысяч, в которых можно использовать широкий спектр различных тестовых систем, произведенных сторонними производителями, что значительно увеличивает возможности Кыргызской Республики по тестированию COVID-19», — сказал директор CDC по Центральной Азии доктор Дэниел Сингер.

Уточняется, что последнее пожертвование является частью помощи в размере $1,38 миллиона, объявленной CDC для поддержки КР в борьбе с эпидемией COVID-19. Соединенные Штаты предоставляют поддержку через USAID, CDC и Государственный департамент США на сумму более $5 миллионов — от концентраторов кислорода большой емкости до передового программного обеспечения для эпидемиологического анализа.

CDC Центральная Азия оказывает поддержку министерствам здравоохранения в Центральной Азии с самого начала вспышки.

В этом году CDC Центральная Азия отмечает свое 25-летие. Первый офис CDC в регионе был открыт в 1995 году в Алматы. Сегодня в агентстве работают сотрудники из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые поддерживают министерства здравоохранения этих стран в обучении медицинских работников, укреплении их систем здравоохранения и реагировании на эпидемии COVID-19, ВИЧ, туберкулеза и других инфекционных заболеваний.