Для фермеров Кыргызстана в Telegram создали бот «Дыйкан Дос»

Для фермеров Кыргызстана создали телеграмм-бот. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По ее данным, инструмент создали для информирования фермеров и предоставления оперативной информации о госпрограммах, грантах, необходимых документах и сертификации. Универсальная площадка поможет в сбыте продукции и получении аналитических данных, образовательных инструментов.

Для того чтобы воспользоваться чат-ботом «Дыйкан Дос», достаточно подписаться на него в мессенджере Telegram, он доступен абсолютно каждому по ссылке.

Чат содержит в себе актуальную информацию о популярных услугах, по которым обращаются к государству жители, и включает в себя обратную связь с гражданами по проблемным вопросам.