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Общество

Минимальные пенсии по инвалидности для солдат предлагает установить Соцфонд

Социальный фонд предлагает с 1 января 2021 года установить минимальный размер пенсии по инвалидности военнослужащим из числа солдат и матросов срочной службы. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Кроме того, документом предлагается установить компенсационные выплаты для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах гражданского или военного назначения.

Как отмечается в справке-обосновании, цель проекта — повышение минимального размера пенсий по инвалидности и установление компенсаций.

Установить минимальный размер пенсии по инвалидности военнослужащим предлагается на уровне прожиточного минимума пенсионера, фактически сложившегося за предыдущий год (в размере 4 тысяч 550 сомов с округлением).

Размер ежемесячных компенсационных выплат зависит от уровня получаемой пенсии. Если она равна или выше 4 тысяч 550 сомов, то предлагается доплачивать 400 сомов. Если ниже — то в размере, определяемом как разница между 4 тысячами 550 сомами и размером получаемой пенсии, но не менее 400 сомов.

По данным Государственной статистической отчетности, число пенсионеров — участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пенсионеров, ставших инвалидами, на 1 января 2020 года составило 1 тысячу 315 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178225/
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