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Общество

Нападение на милиционеров. Одного из подозреваемых отпустили под поручительство

Одного из подозреваемых в нападении на милиционеров отпустили под поручительство. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что второй подозреваемый находится под стражей в ИВС.

«Несовершеннолетнего подозреваемого отпустили под поручительство. Сегодня Октябрьский районный суд изберет меру пресечения второму задержанному», — сообщили редакции.

Напомним, 27 декабря инспекторы патрульной милиции остановили автомашину марки Volkswagen Passat. Находящиеся в салоне авто находились в нетрезвом состоянии, водитель отказался представить документы. Пассажиры оказали агрессивное сопротивление и напали на сотрудников экипажа УПСМ. Милиционерам пришлось применить табельное оружие, произвести предупредительные выстрелы вверх в безопасном направлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178223/
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