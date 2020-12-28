Нападение на милиционеров. Одного из подозреваемых отпустили под поручительство

Одного из подозреваемых в нападении на милиционеров отпустили под поручительство. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что второй подозреваемый находится под стражей в ИВС.

«Несовершеннолетнего подозреваемого отпустили под поручительство. Сегодня Октябрьский районный суд изберет меру пресечения второму задержанному», — сообщили редакции.

Напомним, 27 декабря инспекторы патрульной милиции остановили автомашину марки Volkswagen Passat. Находящиеся в салоне авто находились в нетрезвом состоянии, водитель отказался представить документы. Пассажиры оказали агрессивное сопротивление и напали на сотрудников экипажа УПСМ. Милиционерам пришлось применить табельное оружие, произвести предупредительные выстрелы вверх в безопасном направлении.