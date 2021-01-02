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Общество

Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2021 года

Почти половина больших премьер 2021 года — это фильмы, не вышедшие в прокат в 2020-м.

24.kg подготовило подборку из 15 самых ожидаемых фильмов нового года. Будем надеяться, что их выпустят в прокат и они дойдут до кинотеатров Кыргызстана.

1
«Чудо-женщина: 1984» (фэнтези, боевик). Выход в прокат в январе

Чтобы обрести безграничное могущество, миллиардер Максвелл Лорд надеется найти магический артефакт с помощью британского археолога. По вине миллиардера археолог превращается в неуправляемую женщину-кошку. Противостоять обоим и вновь спасти человечество готова Чудо-женщина в лице обворожительной Галь Гадот.

В ролях: Педро Паскаль, Кристен Уиг, Конни Нильсен, Крис Пайн и другие.

2
«Kingsman: Начало» (боевик, комедия). Премьера в феврале 

Приквел серии фильмов Kingsman перенесет нас во времена Первой мировой войны и расскажет о формировании уникального шпионского агентства. Главным злодеем этой части будет Григорий Распутин.

Режиссер Мэттью Вон («Пипец», «Люди Икс: первый класс»).

3
«Морбиус» (ужасы, фантастика). Премьера в марте 

Страдающий от редкого заболевания профессор химии Доктор Майкл Морбиус, стремясь отыскать лекарство от недуга, решает принять участие в эксперименте с использованием крови летучих мышей, после чего превращается в вампира.

Главную роль сыграл музыкант и актер Джаред Лето.

4
«Тихое место 2» (ужасы, фантастика). Выход в прокат в апреле 

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

5
«Не время умирать» (боевик, триллер, приключения). Выход в прокат в апреле 

25-й фильм из серии о Джеймсе Бонде. Спецагент покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого. Миссия по его спасению оказывается более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.

В роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг. Роль злодея исполнил обладатель «Оскара» Рами Малек («Богемская рапсодия»).

6
«Черная Вдова» (фантастика, боевик). Выход в прокат в мае 

Американская киностудия Marvel продолжает экранизировать комиксы. На этот раз главной героиней фильма станет Черная Вдова. После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Она решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она стала вдовой.

Главную роль в фильме сыграет Скарлетт Йоханссон. В нем также задействованы Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Рэйчел Вайс.

7
«Годзилла против Конга» (фантастика, боевик). Выход в прокат в мае 

Сиквел фильмов «Конг: Остров черепа» и «Годзилла 2: Король монстров». Годзилла и Конг сойдутся в схватке, люди выяснят, откуда они появились. Зрители уверены, что добро победит, а фильм будет красочным и спецэффектным, ведь бюджет картины $165 миллионов.

8
«Веном: Да будет Карнаж» (ужасы, фантастика). Выход в прокат в июне 

Новый фильм о Веноме режиссирует Энди Серкис. В нем играют Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон (суперзлодей Карнаж).

Создатели надеятся на такой же успех, как у первой части, которая принесла им $856 миллионов в прокате. Пока у Фильма нет даже трейлера.

9
«Охотники за привидениями: Наследники» (комедия, фантастика. Выход в прокат в июне 

Семья переезжает из большого города в захолустье, где в заброшенном сарае обнаруживает автомобиль охотников за привидениями.

Режиссером выступает Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего классические фильмы 1984 и 1989 годов. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Экройд и Эрни Хадсон.

10
«Топ Ган: Мэверик» (боевик). Выход в прокат в июле 

Продолжение фильма «Лучший стрелок». Режиссером выступил Джозеф Косински, а главную роль исполнил Том Круз. Пит Мэверик Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына покойного друга.

В фильме также снялись Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Моника Барбаро, Джон Хэмм и другие.

11
«Отряд самоубийц: миссия навылет» (фантастика, боевик). Выход в прокат в августе 

Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») должен совершить невероятное — перезагрузить провалившуюся после первого фильма франшизу «Отряд самоубийц». К ролям из первого фильма вернулись Марго Робби (Харли Квинн), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Юэль Киннаман (Рик Флэг) и Джай Кортни (Капитан Бумеранг). Джокера не будет.

12
«Дюна» (фантастика, драма, приключения). Выход в прокат в сентябре 

Фантастический фильм режиссера Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта. Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, чья главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной.

В ролях: Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Дэйв Батиста Хавьер Бардем и другие.

13
«Смерть на Ниле» (драма, детектив). Выход в прокат в сентябре 

Экранизация романа Агаты Кристи и продолжение фильма «Убийство в «Восточном экспрессе»» 2017 года. Режиссером выступил снова Кеннет Брана, он же сыграл роль Эркюля Пуаро. На экране появятся: Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Летишиа Райт, Аннет Беннинг и многие другие.

14
«Миссия невыполнима 7» (боевик, триллер). Выход в прокат в ноябре 

Сюжет фильма неизвестен. Однако, по словам режиссера Кристофера МакКуорри, события развернутся после произошедшего в «Миссия невыполнима: Последствия». Вероятно, в истории снова появится Соломон Лейн — террорист, бывший сотрудник британских спецслужб, глава преступных организаций «Синдикат» и «Апостолы».

15
«Матрица 4» (фантастика, боевик). Выход в прокат в декабре 

К концу 2021 года режиссер Лана Вачовски планирует выпустить четвертую «Матрицу». К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, Лоуренса Фишберна не будет. О сюжете фильма ничего неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178213/
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