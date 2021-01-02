Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2021 года

Почти половина больших премьер 2021 года — это фильмы, не вышедшие в прокат в 2020-м.
24.kg подготовило подборку из 15 самых ожидаемых фильмов нового года. Будем надеяться, что их выпустят в прокат и они дойдут до кинотеатров Кыргызстана.
Чтобы обрести безграничное могущество, миллиардер Максвелл Лорд надеется найти магический артефакт с помощью британского археолога. По вине миллиардера археолог превращается в неуправляемую женщину-кошку. Противостоять обоим и вновь спасти человечество готова Чудо-женщина в лице обворожительной Галь Гадот.
В ролях: Педро Паскаль, Кристен Уиг, Конни Нильсен, Крис Пайн и другие.
Приквел серии фильмов Kingsman перенесет нас во времена Первой мировой войны и расскажет о формировании уникального шпионского агентства. Главным злодеем этой части будет Григорий Распутин.
Режиссер Мэттью Вон («Пипец», «Люди Икс: первый класс»).
Страдающий от редкого заболевания профессор химии Доктор Майкл Морбиус, стремясь отыскать лекарство от недуга, решает принять участие в эксперименте с использованием крови летучих мышей, после чего превращается в вампира.
Главную роль сыграл музыкант и актер Джаред Лето.
Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.
25-й фильм из серии о Джеймсе Бонде. Спецагент покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого. Миссия по его спасению оказывается более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.
В роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг. Роль злодея исполнил обладатель «Оскара» Рами Малек («Богемская рапсодия»).
Американская киностудия Marvel продолжает экранизировать комиксы. На этот раз главной героиней фильма станет Черная Вдова. После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Она решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она стала вдовой.
Главную роль в фильме сыграет Скарлетт Йоханссон. В нем также задействованы Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Рэйчел Вайс.
Сиквел фильмов «Конг: Остров черепа» и «Годзилла 2: Король монстров». Годзилла и Конг сойдутся в схватке, люди выяснят, откуда они появились. Зрители уверены, что добро победит, а фильм будет красочным и спецэффектным, ведь бюджет картины $165 миллионов.
Новый фильм о Веноме режиссирует Энди Серкис. В нем играют Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон (суперзлодей Карнаж).
Создатели надеятся на такой же успех, как у первой части, которая принесла им $856 миллионов в прокате. Пока у Фильма нет даже трейлера.
Семья переезжает из большого города в захолустье, где в заброшенном сарае обнаруживает автомобиль охотников за привидениями.
Режиссером выступает Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего классические фильмы 1984 и 1989 годов. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Экройд и Эрни Хадсон.
Продолжение фильма «Лучший стрелок». Режиссером выступил Джозеф Косински, а главную роль исполнил Том Круз. Пит Мэверик Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына покойного друга.
В фильме также снялись Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Моника Барбаро, Джон Хэмм и другие.
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») должен совершить невероятное — перезагрузить провалившуюся после первого фильма франшизу «Отряд самоубийц». К ролям из первого фильма вернулись Марго Робби (Харли Квинн), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Юэль Киннаман (Рик Флэг) и Джай Кортни (Капитан Бумеранг). Джокера не будет.
Фантастический фильм режиссера Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта. Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, чья главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной.
В ролях: Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Дэйв Батиста Хавьер Бардем и другие.
Экранизация романа Агаты Кристи и продолжение фильма «Убийство в «Восточном экспрессе»» 2017 года. Режиссером выступил снова Кеннет Брана, он же сыграл роль Эркюля Пуаро. На экране появятся: Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Летишиа Райт, Аннет Беннинг и многие другие.
Сюжет фильма неизвестен. Однако, по словам режиссера Кристофера МакКуорри, события развернутся после произошедшего в «Миссия невыполнима: Последствия». Вероятно, в истории снова появится Соломон Лейн — террорист, бывший сотрудник британских спецслужб, глава преступных организаций «Синдикат» и «Апостолы».
К концу 2021 года режиссер Лана Вачовски планирует выпустить четвертую «Матрицу». К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, Лоуренса Фишберна не будет. О сюжете фильма ничего неизвестно.