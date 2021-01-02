В Кыргызстане от коронавируса скончались два человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались два человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, оба летальных исхода зафиксированы в Бишкеке.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 358 человек.