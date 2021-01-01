В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 737 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 746 пациентов, в больницах — 991 человек .

В том числе 50 человек — в крайне тяжелом состоянии, 241 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (687человек, или 69,3 процента) оценивают как средней тяжести. Только 13 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 230 человек. В Бишкеке выздоровели 94 человек, Оше — 6, Чуйской области — 54, Ошской — 26, Таласской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 9. С начала марта выздоровели 76 тысяч 148 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.