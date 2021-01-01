В Кыргызстане за сутки выявили еще 122 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 43 случая, Чуйской области — 39, Ошской — семь, Нарынской — два, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — три, Баткенской - три.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 156 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.