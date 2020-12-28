Из-за пандемии COVID-19 ООН ввела новый международный день

Организация Объединенных Наций на фоне пандемии COVID-19 ввела новый международный день — противоэпидемической готовности. Его отметили накануне в первый раз. Об этом сообщают «Новости ООН».

В издании отмечают, что пандемия коронавируса — яркий пример того, какими катастрофическими последствиями могут обернуться для человечества эпидемии инфекционных заболеваний.

За год COVID-19 заразились почти 79 миллионов человек, 1,7 миллиона скончались.

Многие страны оказались в ситуации кризиса. Пострадали целые секторы экономики, разорились многие компании, десятки миллионов человек остались без работы.

«Первое празднование Международного дня противоэпидемической готовности пришлось на конец года, в течение которого трагическим образом сбылся сценарий, которого многие боялись», — сказал в своем послании Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сейчас, когда мы пытаемся взять под контроль текущую пандемию, мы уже должны начать думать о следующей. К сожалению, с легкостью можно себе представить вирус, который будет таким же заразным, но еще более опасным. Антониу Гутерриш

Он призвал не забывать об уроках, которые человечество успело извлечь за этот год. Страны должны укреплять системы здравоохранения и обеспечить всем гражданам без исключения возможность пользоваться медицинскими услугами. Нужно улучшать систему социальной защиты. Государствам необходимо активно сотрудничать друг с другом.

Людям также нужно научиться жить в гармонии с природой и не отнимать все новые территории у дикой природы: глава ООН, в частности, напомнил, что 75 процентов всех новых инфекционных заболеваний — зоонозные.