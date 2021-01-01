В КР за сутки от коронавируса скончался один человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, летальный случай зафиксирован в Бишкеке.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 356 человек.