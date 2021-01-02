В Кыргызстане за сутки выявили еще 58 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 30 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 7, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 7, Баткенской — 3.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 214 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.