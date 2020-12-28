Миллионный долг за аренду земли. Мэрия Бишкека подала в суд на ОсОО

Мэрия Бишкека через суд обязала компанию выплатить миллионный долг за аренду земли. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно договору аренды, в 2012-м мэрия предоставила земельный участок ОсОО «М.И.С.К.Б» площадью 1 тысяча 80 квадратных метров до 2056 года на пересечении улиц Турусбекова и Рыскулова.

«Однако с тех пор они так и не платили аренду. На сегодня задолженность составляет 1 миллион 12 тысяч 414 сомов. Нам пришлось обратиться в суд. Суд Октябрьского района полностью удовлетворил исковое заявление и обязал компанию погасить задолженность», — проинформировали в мэрии.