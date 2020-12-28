В мире COVID-19 заразились свыше 80,7 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 423 тысячи 759. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 80 миллионов 751 тысяча 164 человека. Больше всего зараженных в США (19 миллионов 129 тысяч 368), Индии (10 миллионов 187 тысяч 850), Бразилии (7 миллионов 484 тысячи 285), России (3 миллиона 19 тысяч 972), Франции (2 миллиона 616 тысяч 510), Великобритании (2 миллиона 295 тысяч 228), Турции (2 миллиона 147 тысяч 578), Италии (2 миллиона 47 тысяч 696), Испании (1 миллион 854 тысячи 951), Германии (1 миллион 658 тысяч 637) и Колумбии (1 миллион 594 тысячи 497).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 45,6 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 989 тысяч 939.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 764 тысяч 215. За трое суток показатель вырос на 22 тысячи 830 человек. В том числе в США скончались 333 тысячи 110, Бразилии — 191 тысяча 139, Индии — 147 тысяч 622, Мексике — 122 тысячи 426, Италии — 71 тысяча 925 и Великобритании — 70 тысяч 860.

В Кыргызстане зарегистрировали 80 тысяч 535 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 197 тысяч 875, Узбекистане — 76 тысяч 751, Таджикистане — 13 тысяч 205.