В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии скончался один человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, летальный случай зарегистрировали в Бишкеке.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 349 человек.