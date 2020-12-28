В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 225 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 960 пациентов, в больницах — 1 тысяча 265.

В том числе 65 человек — в крайне тяжелом состоянии, 346 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (831 человек, или 65,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только 23 человека (1,8 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 237 человек. В Бишкеке выздоровели 96 человек, Оше — 2, Чуйской области — 70, Ошской — 12, Таласской — 1, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской —14, Баткенской — 7. С начала марта выздоровели 75 тысяч 57 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.