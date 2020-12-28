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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 225 человек, 411 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 225 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 960 пациентов, в больницах — 1 тысяча 265.

В том числе 65 человек — в крайне тяжелом состоянии, 346 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (831 человек, или 65,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только 23 человека (1,8 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 237 человек. В Бишкеке выздоровели 96 человек, Оше — 2, Чуйской области — 70, Ошской — 12, Таласской — 1, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской —14, Баткенской — 7. С начала марта выздоровели 75 тысяч 57 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178161/
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