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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 162 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 535

В Кыргызстане за сутки выявили еще 162 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 59 случаев, Оше — 11, Чуйской области — 42, Ошской — 6, Таласской — 7, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 10.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 535 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178159/
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