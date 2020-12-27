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Общество

Нападение на милиционеров. Двоих подозреваемых водворили в ИВС

Двое мужчин, напавших на сотрудников милиции, водворены в ИВС. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УПСМ.

Отметим, ранее в соцсетях распространили видеоролик, в котором несколько мужчин избивали сотрудников Патрульной службы милиции.

По данным УПСМ, 27 декабря примерно в 00.00 инспекторы заметили автомашину марки Volkswagen Passat, которая создавала помехи другим участникам дорожного движения. При досмотре милиционеры почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил от водителя и пассажиров, находившихся в салоне авто.

На требования инспекторов предоставить документы водитель отказался. Находившиеся с ним мужчины, выражаясь нецензурной бранью, оказали агрессивное сопротивление инспекторам. В ходе конфликта пассажиры оторвали погоны младшему сержанту милиции и напали на сотрудников экипажа УПСМ.

Милиционерам пришлось применить табельное оружие, произвести предупредительные выстрелы вверх в безопасном направлении. После чего в следственную службу доставлены двое граждан: Ж.Д. 1990 года рождения и Ж.Д. 2004 года рождения.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Установлено также, что задержанные были пьяны. Нападавшие водворены в ИВС. Для определения тяжести полученных телесных повреждений сотрудникам милиции назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время ведутся соответствующие следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178149/
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