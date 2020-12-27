Турция ужесточает правила въезда в страну. Из-за коронавируса

Турция ужесточила требования для въезда в страну. Теперь для всех прибывающих обязательно предъявление отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб при правительстве Кыргызстана.

Уточняется, что каждый пассажир, прибывающий самолетом с 28 декабря и наземным транспортом с 30 декабря в Турцию, должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 72 часов.

Республиканский штаб ссылается на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, который сообщил о новшествах в своем микроблоге в Twitter. Меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

В случае отсутствия результата теста во въезде в Турцию пассажиру будет отказано.

С начала пандемии коронавирусом в Турции заразились более 2 миллионов человек, более 19 тысяч человек скончались.

В настоящее время в стране действует комендантский час и введен повсеместный запрет на новогодние праздничные мероприятия.