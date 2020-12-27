В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались четыре человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, три летальных исхода зафиксированы в Бишкеке, один — в Баткенской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 348 человек.