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Общество

В Баткенской области строят промышленную зону из 28 предприятий

В Баткенской области появится промышленная зона с 28 предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Ожидается, что в промышленной зоне появятся индустриальный торгово-логистический центр, мукомольный комбинат, завод по производству строительных материалов, обувная фабрика, предприятие по переработке шерсти и кожи, мусороперерабатывающий завод, нефтебаза, машиносборочный цех, горнорудный комбинат, теплоэлектростанция, мини-цех по производству стекла.

Создадут более 2 тысяч рабочих мест, привлекут инвестиции, увеличат объем экспорта. Таким образом, улучшится инфраструктура города.

Сейчас в области начали строить семь объектов — текстильную фабрику, по переработке и сортировке сухофруктов, убойный цех, ЖБИ, логистический центр, дробильный цех.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178118/
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