В Оренбургскую область 11 раз пытались незаконно ввезти продукцию из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Отмечается, что из Кыргызстана без фитосанитарных сертификатов хотели провезти яблоки и рисовую крупу, а также сухофрукты и семена кумина из Казахстана.

Кроме того, пресекли попытки незаконного ввоза кисломолочных напитков и меда (3,6 тонны) из Кыргызстана без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе без ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность продукции.

«В соответствии с требованиями законодательства России ввоз всей продукции на территорию стран запретили, а виновных лиц привлекли к административной ответственности», — проинформировали в ведомстве.