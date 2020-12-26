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Общество

В Оренбургскую область 11 раз пытались незаконно ввезти продукцию из Кыргызстана

В Оренбургскую область 11 раз пытались незаконно ввезти продукцию из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Отмечается, что из Кыргызстана без фитосанитарных сертификатов хотели провезти яблоки и рисовую крупу, а также сухофрукты и семена кумина из Казахстана.

Кроме того, пресекли попытки незаконного ввоза кисломолочных напитков и меда (3,6 тонны) из Кыргызстана без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе без ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность продукции.

«В соответствии с требованиями законодательства России ввоз всей продукции на территорию стран запретили, а виновных лиц привлекли к административной ответственности», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178105/
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