В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 458 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 155 пациентов, в больницах — 1 тысяча 303.

В том числе 63 (4,8 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 365 (28 процентов) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (855 человек, или 65,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только 20 человек (1,5 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 300 человек. В Бишкеке выздоровели 102 человека, Оше — 9, Чуйской области — 97, Ошской — 16, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 25, Баткенской — 14. С начала марта выздоровели 74 тысячи 477 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.