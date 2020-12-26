В Кыргызстане за сутки выявили еще 157 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 60 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 27, Ошской — 20, Таласской — 5, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 4.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 182 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.