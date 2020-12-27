В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 301 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 40 пациентов, в больницах — 1 тысяча 261.

В том числе 53 человека — в крайне тяжелом состоянии, 369 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (816 человек, или 64,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только 23 человека (1,8 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 343 человека. В Бишкеке выздоровели 65 человек, Оше — 30, Чуйской области — 85, Ошской — 26, Таласской — ,1 Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 46, Джалал-Абадской — 41, Баткенской — 43. С начала марта выздоровели 74 тысячи 820 человек.