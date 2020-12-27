10:57
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 191 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 373

В Кыргызстане за сутки выявили еще 191 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 48 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 78, Ошской — 9, Таласской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 9.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 373 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178087/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Турция ужесточает правила въезда в страну. Из-за коронавируса
В Кыргызстане еще девять медиков заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 301 человек, 369 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
Для зараженных COVID-19 свободно 468 коек в медучреждениях Бишкека
Россия снова помогла Кыргызстану с ПЦР-тестами. Хватит на 200 тысяч исследований
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса четыре человека
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 458 человек, 428 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 157 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 182
Популярные новости
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Глава ГКНБ рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова Глава ГКНБ рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова
Бизнес
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
27 декабря, воскресенье
10:34
Турция ужесточает правила въезда в страну. Из-за коронавируса Турция ужесточает правила въезда в страну. Из-за корона...
10:25
В Кыргызстане еще девять медиков заразились коронавирусом
10:24
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 301 человек, 369 — в тяжелом состоянии
10:24
В Кыргызстане выявили 191 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 373
10:22
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
26 декабря, суббота
22:27
В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов