В Кыргызстане за сутки выявили еще 191 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 48 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 78, Ошской — 9, Таласской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 9.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 373 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.