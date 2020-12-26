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Общество

Жилье в ипотеку. В Оше начнут строить третий дом для ипотечной программы

В Оше начнут строить третий дом для граждан, приобретающих жилье в ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, такую информацию на коллегии озвучил вице-мэр Жасур Азимов. В 2021-м также сделают упор на застройку Оша.

«Мэру Таалайбеку Сарыбашову дали поручение облагородить город и создавать все условия для граждан. В этом году работы велись в соответствии с местным бюджетом. Скоро начнем строить третий в городе дом для жителей, берущих ипотеку. В 2021-м мы постараемся реализовать много проектов в строительной сфере», — сказал Жасур Азимов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178078/
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