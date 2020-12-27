Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские спектакли и кинопремьеры

29, 30 декабря. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

28 декабря — 3 января. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса), 10.00-19.00.

18 декабря — 15 января. Выставка «Восточные напевы»

В экспозиции представлены более 30 живописных работ известных художников: Алмаза Шаршекеева, Сансыза Мирзираимова, Нурбека Матаева и Чынгыза Ормонбекова. Представлены работы от цветочных натюрмортов и декоративных композиций до абстрактных полотен и сюрреалистических картин, наполненных символизмом. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

18-30 декабря. Новогодняя арт-ярмарка

Представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта, сувениры и новогодние подарки. Каждый сможет принять участие в различных творческих мастер-классах по живописи, войлоку, кураку, скульптурной лепке и гончарному мастерству. Подробнее

ЦУМ «Айчурек» (4-й этаж), 16.00-20.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставки о Белинском и Блоке

На выставке о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848) представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Экспозиция о русском поэте Серебряного века Александре Блоке (1880–1921) состоит из более 30 уникальных экспонатов, среди которых автографы рукописей, живописные портреты, фотоматериалы конца XIX — начала XX века.

Посетить выставки можно тут и тут.



11-29 декабря. Предновогодние городские ярмарки

Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее

Возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате, 12.00-18.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

31 декабря. Спектакли «Зимний лес» и «Жаңы жылдык жомок»

Перед спектаклями детей будет ждать новогоднее представление.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.



31 декабря. Кинопремьеры

«Беш Бармак» (комедия). Грабитель, аниматор в костюме Деда Мороза, два пенсионера и мать одиночка застревают в лифте нежилого этажа 31 декабря за несколько часов до Нового года. Оказавшись вместе в одном лифте, они понимают, что их объединяет не только эта проблема, но и другие обстоятельства, которые в дальнейшем меняют их судьбу.

«Охота на Санту» (фэнтези, боевик). Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков.

«Конь Юлий и большие скачки» (мультфильм). Говорящий конь Юлий влюбился. И на этот раз все серьезно — он просит руки, то есть копыта​ королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей.​ Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ.

«Последний богатырь: корень зла» (приключения). Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

«Криминальные боссы» (триллер, драма). В самом преступном округе Америки правит наркобарон по имени Фрог. Самые отъявленные негодяи собираются там, чтобы получить власть над преступным миром. Кайл и Суин — лишь пешки в этой игре. Они, как и многие, никогда не видели Фрога, но именно эти двое развязывают настоящую войну.