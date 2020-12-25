Ставка таможенной пошлины на отдельные виды искусственных волокон обнулена

Совет Евразийской экономической комиссии снизил ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов искусственных вискозных волокон с 5 до 0 процентов по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечается, что речь идет о волокнах, полученных в результате химической обработки природной целлюлозы. Они используются в легкой промышленности для производства нетканых материалов, бытовых и гигиенических изделий, одноразовой технологической одежды. На территории союза реализуется несколько проектов по организации нового производства влажных салфеток и нетканых материалов, а также планируется открытие завода полного цикла.

Подобное производство в ЕАЭС отсутствует.

«Решение направлено на поддержку производителей нетканых материалов и гигиенических изделий из них. Как ожидается, оно будет способствовать развитию производства, снижению затрат, увеличению рентабельности, а также повышению конкурентоспособности продукции предприятий союза на внутреннем и внешнем рынках. Ранее такая мера уже применялась на территории объединения и показала свою эффективность», — подчеркнул директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Временный характер действия меры обусловлен тем, что к 2022-му в союзе планируется организация собственного производства необходимых вискозных волокон.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.