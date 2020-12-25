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Общество

Детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, устроили новогодний праздник

Хороводом у наряженной елки, установленной на главной площади Бишкека, начался новогодний праздник для двух десятков детей из села Аламедин. Все они оказались на сегодня в трудной жизненной ситуации. Среди них сироты и ребята из многодетных семей.

По словам сотрудницы айыл акмоту Нуризат Айтиевой, многие из их подопечных вообще первый раз выбрались в Бишкек.

Здесь их ждала большая программа. Сначала они с Дедом Морозом и Снегурочкой лихо отплясывали у главной елки страны. Затем в сопровождении взрослых они отправились на праздничное представление в Театр кукол. После — экскурсия по Бишкеку.

В завершении праздника каждый получил новогодний подарок со сладостями.

Праздник состоялся благодаря частному немецкому фонду. Подобные мероприятия планируют провести по всей Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178050/
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