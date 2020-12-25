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Общество

В Кыргызстане 70 студентов из 29 вузов получили президентскую стипендию

Исполняющий обязанности президента спикер парламента Талант Мамытов вручил президентские стипендии 70 студентам высших учебных заведений страны, которые были признаны лучшими по итогам 2019-2020 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Выступая перед участниками мероприятия, Мамытов отметил, что в этом году кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, стал стимулом для внедрения новых инноваций в систему образования.

«Министерство образования и науки приняло антикризисный план, благодаря реализации которого учебный процесс во всех учебных заведениях не был приостановлен. Мы перешли на онлайн-обучение. Также эти мероприятия напомнили о важной роли учителей», — отметил он.

И. о. президента также рассказал о проблемах, которые возникли при переходе страны на дистанционное обучение.

«Но мы вместе нашли выход из ситуации. Даже где-то добились прогресса. Тот факт, что мы сегодня здесь собрались и вы стали стипендиатами президентской стипендии говорит о том, что мы продолжаем с оптимизмом покорять высоты. Это важная жизненная позиция», — сказал Талант Мамытов, обращаясь к студентам.

Отмечается, что на церемонии вручения собрались лучшие студенты из 29 частных и государственных вузов страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178048/
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25 декабря, пятница
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