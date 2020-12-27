28 декабря: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улица Проектируемая, Новостройка, жилмассив «24 га»), Беш-Кунгей (дачи «Труд»), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, 578), Дачное (улицы Строительная, Шевченко, 40 лет Победы, Чехова, Жукова, Новая), Лебединовка (улицы Сельская, Комсомольская);

10.00-13.00 — села Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Карагул-Акмат, Мадиева, Конур-Осмон, Бишкек, Эгимбаева, Матыева, Курманалиева, Арпачиева); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 31-135, 182-277, Гоголя, Северная, Колхозная, Степная, Гагарина, Кирова, Восточная, Репина, Фрунзе, Крупская, Школьная, Свердлова, Лавровых, Садовая, Тупик, Советская, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Строительная, Мира, детский сад, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Кель (улицы Восточная, Балы), Сокулук (улицы Фрунзе, Правды, Восточная, Первомайская, переулок Первомайский), Джаны-Пахта (улица Ключевая);

13.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Школьная, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, переулки Лесной, Северный, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана); Жайылский РЭС 13.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Калинина, Мира, Школьная, Новостройки, Кавказская);

8.30-17.00 — села Сары-Булак (улица Шопокова); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Токтогула), Ак-Суу (улицы Добровольского, Советская, Маяковского, Спортивная, Тополева); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Скупченко, Советская, Ленина, Масалкина, Смаилова, Верхняя, Подгорная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Чон-Далы (улица Марса), Котовское (улицы Зеленная, Суворова, Авизова, Котовская, Южная, Скрябина), город Кант (улицы Комсомольская, Гризодубова, Восточная, Кутузова, Шмелева, Маркса, Почтовая, Мичурина, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Шолохова); Чуйский РЭС 9.00-14.00 — села Алчалуу (улица Стамбекова);

14.00-18.00 — села Бурана (улица Буденного). 2 Ошская область Ошская область 8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулиев, город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), сельские управы Кара-Кочкор, Кашка-Жол.