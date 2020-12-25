Топ-7 самых красивых городов мира в канун Нового года и Рождества

В преддверии Нового года и Рождества города мира погружаются в волшебный мир. На зданиях включается праздничная подсветка, на улицах зажигается яркая ночная иллюминация, световые арки и различные инсталляции. Новогодняя елка с разноцветными шарами и гирляндами по традиции во всем мире остается главным символом предстоящего праздника.

24.kg собрало фотографии самых красиво украшенных городов и столиц мира.

1 Сеул Сеул

Сеул – одно из лучших мест в мире для празднования Нового года и Рождества. В это время года проводится много фестивалей и праздничных мероприятий. Оформление города впечатляет. К новогоднему празднику здесь работают парки развлечений, улицы, торговые районы загораются ярче, чем обычно, впечатляя рождественскими декоративными огнями.

Универмаги, такие как Lotte Department Store и Shinsegae Department Store, в этом году установили красивые рождественские украшения вокруг зданий. Башня Lotte World Tower окружена ослепительными золотыми рождественскими елками и всплывающими магазинами в праздничной тематике.

2 Милан Милан

Италия в данный момент частично находится в карантине. В красных зонах итальянцы должны как можно дольше оставаться дома. Однако до сих пор разрешалось перемещаться между желтыми зонами, где риск невелик. Поэтому за пару недель до католического Рождества по всему Милану открываются рождественские ярмарки. Одна из самых популярных — Darsena Christmas Village у площади Piazza XXIV Maggio. Там продают итальянские деликатесы, ремесленные изделия, а еще там стоит елка, залит каток и можно сходить в домик Санта Клауса.

Но стоит добавить, что правительство Италии выпустило указ, запрещающий путешествия между регионами страны с 21 декабря по 6 января.

3 Сингапур Сингапур

Тропический Сингапур превращается в город-праздник. Сказочная иллюминация опутывает главную улицу – Orchard Road, где открываются рождественские базары, вдоль набережной Marina Bay курсируют украшенные паромы, а на острове Сентоза выступают театральные труппы из разных стран. Итальянская традиция украшения архитектурных конструкций светом – люминарий – прекрасно дополняет флору и фауну «Садов у залива».

4 Москва Москва

Праздничными новогодними огнями столица России засияла 15 декабря. Всего в городе установили около 4 тысяч различных крупных инсталляций и более тысячи новогодних елок. Зимнюю сказку устроили во всех округах и в каждом парке. На многих улицах и площадях появились светящиеся цифры наступающего года — 2021.

Помимо этого, можно увидеть праздничные яркие конструкции, огромную елочную игрушку «Новогодний шар» весом 35 тонн и высотой 20 метров , световые фигуры главных персонажей новогодней сказки — Деда Мороза и Снегурочки, световые композиции, скульптуры и ели.

Для оформления столицы решили не тратить дополнительные деньги из бюджета. Коммунальщики используют конструкции прошлых лет, обновленные к новой дате и символике праздника.

5 Пекин Пекин

Западное (католическое) Рождество в Китае становится все более популярным, и, несмотря на небольшие протесты блюстителей национальной аутентичности, к 25 декабря в торговых центрах, гостиницах и на площадях китайского Пекина вырастают ярко украшенные, сверкающие огнями рождественские елки. Часто они появляются по инициативе западных компаний, работающих в тех же моллах или владеющих офисами в центральных городских районах. Официально в Китае Рождество не празднуется.

6 Осло Осло

Хрустящий снег, рождественские мелодии, распродажи всего и вся, огни разноцветных гирлянд, запах булочек с корицей и спешащие за подарками радостные люди — именно так проходит празднование Нового года и Рождества в норвежской столице. Но стоит отметить, что в этом году Осло с населением почти 700 тысяч человек отменило праздничный фейерверк, чтобы это не привело к скоплению людей и увеличению риска заражения COVID-19.

Отметим, Бельгия также решила запретить фейерверки, чтобы избежать скопления большого количества людей.

7 Мадрид Мадрид

В Мадриде отмечается огромное количество праздников, оживляющих улицы и привлекающих сюда множество туристов, но ни один из них так не украшает город в целом, как Рождество. Разноцветная праздничная иллюминация украшает город. C 22 ноября улицы, площади и дома освещены миллионами лампочек, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности окружающей среды и энергосбережения, освещая больше, при этом потребляя меньше электроэнергии.