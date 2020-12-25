13:18
USD 83.64
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Чинара Токобаева: Депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля. Об этом на пресс-конференции сообщила глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева.

По ее словам, бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов заставлял сотрудников незаконно подписывать документы.

«Я обнаружила, что ранее хорошо работающий курорт в Чолпон-Ате готовят к банкротству с последующей приватизацией. Некоторые депутаты положили глаз на санатории. Если их отберут, то где будет отдыхать простой народ? В связи с этим у нас в федерации происходит хаос», — рассказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177999/
просмотров: 591
Версия для печати
Материалы по теме
Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана
Незаконное обогащение. Судью Осмоналиева временно отстранили от должности
Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
Председателя профсоюза работников культуры удерживают в качестве заложника
Незаконное обогащение. Тайырбек Сарпашев вернул государству земельные участки
Незаконное обогащение. Сарпашев вернет государству более 500 гектаров земли
Незаконное обогащение. Тайырбека Сарпашева вызвали на допрос в Финпол
Незаконное обогащение. В отношении Тайырбека Сарпашева возбуждено дело
Кыргызстан может потерять более $100 миллионов из-за закона о профсоюзах
Митинг членов профсоюзов. В Дом правительства зашли два участника акции
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Бизнес
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
94&nbsp;села трех областей получат доступ к&nbsp;чистой воде с&nbsp;помощью проекта АРИС 94 села трех областей получат доступ к чистой воде с помощью проекта АРИС
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
25 декабря, пятница
13:15
Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсо...
12:55
Чинара Токобаева: Депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля
12:53
Бермет Турсалиева назначена заместителем министра сельского хозяйства
12:47
В Кыргызстане появится открытая база данных по фермерским хозяйствам страны
12:43
В Бишкеке могут открыть 30 новых маршрутов общественного транспорта