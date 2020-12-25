«В этом году из-за ситуации с пандемией наблюдалось отставание от графика по строительству дороги север — юг», — заявил на пресс-конференции министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

По его словам, с финансированием проблем не возникало. Но из-за закрытых границ вместо марта специалисты приехали только в конце августа — начале сентября. В основном выполнялись только земельные работы.

Координатор группы реализации инвестиционных проектов Азиатского банка развития от Минтранса Санжар Асаналиев сообщил, что по первой фазе уложен 1 километр асфальта, а по второй — на участке Арал — Казарман — 17 километров .