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Общество

Из-за пандемии идет отставание от графика строительства дороги север — юг

«В этом году из-за ситуации с пандемией наблюдалось отставание от графика по строительству дороги север — юг», — заявил на пресс-конференции министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

По его словам, с финансированием проблем не возникало. Но из-за закрытых границ вместо марта специалисты приехали только в конце августа — начале сентября. В основном выполнялись только земельные работы.

Координатор группы реализации инвестиционных проектов Азиатского банка развития от Минтранса Санжар Асаналиев сообщил, что по первой фазе уложен 1 километр асфальта, а по второй — на участке Арал — Казарман — 17 километров.

«По первой фазе планировались работы по проходке тоннеля. По второй — планировалось уложить асфальта примерно около 20 километров, ноябрь был потерян из-за холодов, наверстаем. Что касается тоннеля, то на 2020 год планировалось выполнить много работ, но из-за за того, что год выдался тяжелым, были закрыты границы, не смогли приехать технические специалисты из Китая. Нам удалось организовать четыре чартерных рейса, только в августе свыше 500 человек прибыло. На этот год по проходке тоннеля не те показатели», — отметил Санжар Асаналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177995/
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