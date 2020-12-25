«В этом году из-за ситуации с пандемией наблюдалось отставание от графика по строительству дороги север — юг», — заявил на пресс-конференции министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.
По его словам, с финансированием проблем не возникало. Но из-за закрытых границ вместо марта специалисты приехали только в конце августа — начале сентября. В основном выполнялись только земельные работы.
Координатор группы реализации инвестиционных проектов Азиатского банка развития от Минтранса Санжар Асаналиев сообщил, что по первой фазе уложен
«По первой фазе планировались работы по проходке тоннеля. По второй — планировалось уложить асфальта примерно около