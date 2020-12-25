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Общество

В Бишкеке 10 тысяч детей с инвалидностью и беспризорники получат подарки

На адресную социальную поддержку в виде сладких подарков в городском бюджете предусмотрено 5 миллионов 600 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, из-за пандемии традиционные новогодние мероприятия проводиться не будут, поэтому мэрия уделяет внимание маленьким бишкекчанам локально.

Управление социального развития планирует вручить сладкие подарки 1 тысяче 33 детям с ограниченными возможностями здоровья, беспризорным и безнадзорным детям, воспитанникам двух центров временного пребывания, подопечным 26 неправительственных организаций. На эти цели предусмотрено 578 тысяч 500 сомов.

Районные управления соцразвития закупят новогодние подарки более 8 тысячам детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями. На эти цели выделено 4 миллиона 208 тысяч 500 сомов.

Маленьких бишкекчан поддерживают и районные акимиаты, они также дарят сладкие подарки детям из социально уязвимых слоев населения.

Всего запланировано оказать адресную социальную поддержку в виде сладких подарков более 10 тысячам детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177970/
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